Укрзалізниця підписала договір на виготовлення 44 нових вагонів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Укрзалізниця підписала договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 пасажирських вагонів. Про це повідомили в Мінінфраструктури, передає УНН.
Цитата
«Оновлення пасажирських вагонів навіть в умовах війни — невідкладна потреба для забезпечення логістики населення. Дякую Уряду та Мінвідновлення, які підтримали нас, і вже впродовж наступних двох років ми поповнимо свій парк новими вагонами», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко
Деталі
Укрзалізниця підписала договір на виготовлення 44 пасажирських вагонів, фінальна вартість яких склала 1 951 008 600 гривень. Нові вагони буде профінансовано з державного бюджету. Їх виготовлення та поставка мають бути здійснені протягом найближчих двох років.
Як і планувалось, у рамках нового договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, 9 плацкартних вагонів, які закуповуються вперше з 2008 року, та 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю.
Нові вагони будуть обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками, розетками, кавоварками та системами керування освітленням. Вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи. Крім того, двері пасажирських купе будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів, передбачено також систему відеоспостереження.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На залізничних вокзалах почали працювати пункти незламності