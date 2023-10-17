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Укрзализныця подписала договор на изготовление 44 новых вагонов

Киев • УНН

 • 200256 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Укрзализныця подписала договор с Крюковским вагоностроительным заводом на изготовление 44 пассажирских вагонов. Об этом сообщили в Мининфраструктуры, передает УНН.

Укрзализныця подписала договор на изготовление 44 новых вагонов

Цитата

«Обновление пассажирских вагонов даже в условиях войны — неотложная потребность для обеспечения логистики населения. Спасибо Правительству и Минобновления, которые поддержали нас, и уже в течение следующих двух лет мы пополним свой парк новыми вагонами», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко

Детали

Укрзализныця подписала договор на изготовление 44 пассажирских вагонов, финальная стоимость которых составила 1,95 млн гривен. Новые вагоны будут профинансированы из государственного бюджета. Их изготовление и поставка должны быть осуществлены в течение ближайших двух лет.

Как и планировалось, в рамках нового договора будет изготовлено 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, 9 плацкартных вагонов, которые закупаются впервые с 2008 года, и 3 вагона, предназначенные для перевозки пассажиров с инвалидностью.

Новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, пеленальными столиками, розетками, кофеварками и системами управления освещением. Вагоны для перевозки пассажиров с инвалидностью будут иметь подъемные платформы. Кроме того, двери пассажирских купе будут оборудованы системой сигнализации и кнопкой блокировки дверей для большей безопасности пассажиров, предусмотрена также система видеонаблюдения.

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