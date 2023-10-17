На залізничних вокзалах почали працювати пункти незламності
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали пункти незламності. Там завжди тепло, можна відпочити та безкоштовно підзарядити свої ґаджети. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН.
Цитата
«Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші пункти незламності на вокзалах. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту. Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train, який ми створили разом з Фондом Говарда Баффета, та забезпечити мешкаців теплою їжею», — наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
Деталі
Такі пункти працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві, Львові та інших населених пунктах, фактично на всіх вокзалах країни.
На території пунктів незламності люди можуть скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється через Starlink. Також ці пункти забезпечені резервним електроживленням.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До тепла у Києві підключили вже близько 30 шкіл та 75 дитсадків