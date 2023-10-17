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На залізничних вокзалах почали працювати пункти незламності

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали пункти незламності. Там завжди тепло, можна відпочити та безкоштовно підзарядити свої ґаджети. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН.

На залізничних вокзалах почали працювати пункти незламності

Цитата

«Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші пункти незламності на вокзалах. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту. Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train, який ми створили разом з Фондом Говарда Баффета, та забезпечити мешкаців теплою їжею», — наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Деталі

Такі пункти працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві, Львові та інших населених пунктах, фактично на всіх вокзалах країни.

На території пунктів незламності люди можуть скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється через Starlink. Також ці пункти забезпечені резервним електроживленням.

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