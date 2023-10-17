На железнодорожных вокзалах начали работать пункты несокрушимости

Цитата

«Мы заранее начали подготовку к зиме и уже с октября поэтапно открываем наши пункты несокрушимости на вокзалах. Здесь есть все самое необходимое, что может понадобиться во время блэкаута. Также в населенные пункты, где это потребуется, готов выехать на помощь Food train, который мы создали вместе с Фондом Говарда Баффета, и обеспечить жителей теплой пищей», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Детали

Такие пункты работают в Херсоне, Николаеве, Краматорске, Славянске, Киеве, Львове и других городах, фактически на всех вокзалах страны.

На территории пунктов несокрушимости люди могут воспользоваться интернетом, подключение к которому осуществляется через Starlink. Также эти пункты обеспечены резервным электропитанием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К теплу в Киеве подключили уже около 30 школ и 75 детсадов