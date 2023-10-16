До тепла у Києві підключили вже близько 30 шкіл та 75 дитсадків

Деталі

Як повідомляється, до тепла підключаили 29 шкіл, 75 дитячих садків, 19 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму, а також 28 медзакладів – 1 пологовий будинок і 13 лікувальних закладів стаціонарного типу.

Нагадаємо

9 жовтня місто розпочало підключати до тепла заклади соціальної сфери – лікарні, школи, дитячі садки. Їхнє підключення здійснюється на підставі індивідуальних заявок їхніх керівників.

16 жовтня мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про підключення до тепла житлових будинків.