До тепла у Києві підключили вже близько 30 шкіл та 75 дитсадків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Києві до опалення з 9 жовтня підключили уже 151 будівлю закладів соціальної сфери, повідомили у понеділок у КМДА, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, до тепла підключаили 29 шкіл, 75 дитячих садків, 19 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму, а також 28 медзакладів – 1 пологовий будинок і 13 лікувальних закладів стаціонарного типу.
Нагадаємо
9 жовтня місто розпочало підключати до тепла заклади соціальної сфери – лікарні, школи, дитячі садки. Їхнє підключення здійснюється на підставі індивідуальних заявок їхніх керівників.
16 жовтня мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про підключення до тепла житлових будинків.