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К теплу в Киеве подключили уже около 30 школ и 75 детсадов

Киев • УНН

 • 329622 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Киеве к отоплению с 9 октября подключили уже 151 здание учреждений социальной сферы, сообщили в понедельник в КГГА, пишет УНН.

К теплу в Киеве подключили уже около 30 школ и 75 детсадов

Детали

Как сообщается, к теплу подключили 29 школ, 75 детских садов, 19 админзданий и учреждений социально-бытового направления, а также 28 медучреждений – 1 роддом и 13 лечебных учреждений стационарного типа.

Напомним

9 октября город начал подключать к теплу учреждения социальной сферы – больницы, школы, детские сады. Их подключение осуществляется на основании индивидуальных заявок их руководителей.

16 октября мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о подключении к теплу жилых домов.

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