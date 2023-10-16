К теплу в Киеве подключили уже около 30 школ и 75 детсадов

Детали

Как сообщается, к теплу подключили 29 школ, 75 детских садов, 19 админзданий и учреждений социально-бытового направления, а также 28 медучреждений – 1 роддом и 13 лечебных учреждений стационарного типа.

Напомним

9 октября город начал подключать к теплу учреждения социальной сферы – больницы, школы, детские сады. Их подключение осуществляется на основании индивидуальных заявок их руководителей.

16 октября мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о подключении к теплу жилых домов.