Жіночі купе з’являться ще в чотирьох українських поїздах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З 15 листопада виключно жіночі купе з’являться ще в чотирьох українських пасажирських поїздах. Про це Укрзалізниця повідомила у своєму telegram-каналі, пише УНН.
Цитата
«Наш пілотний проєкт із жіночими купе продемонстрував, що ця послуга зараз потрібна та актуальна. У середньому такі купе заповнюються на 93%. За 4 місяці ми реалізували вже 25 тис. квитків. Тому, як і обіцяли, збільшуємо кількість поїздів, де буде доступна ця послуга », – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
Деталі
Зокрема, жіночі купе з'являться у поїзда №17/18 Харків – Ужгород, №29/30 Київ – Ужгород, №3/4 Запоріжжя – Ужгород, №26/236 Одеса – Рахів.
За словами Євгена Лященко, для масштабування проекту обиралися «довгі» рейси, де подорожує багато жінок із дітьми.
Купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку Укрзалізниці з 27 жовтня. Глибина продажу 20 діб. Посадка до жіночих купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.
Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
В травні цього року Укрзалізниця оголосила, що планує тестування жіночих купе.
З 30 червня запустила перше жіноче купе для посилення безпеки у пасажирських поїздах.
Після того, як пасажирські рейси з окремими купе для жінок в експериментальному режимі зробили повне коло, повідомили, що пасажири ініціативу сприйняли позитивно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укрзалізниця підписала договір на виготовлення 44 нових вагонів