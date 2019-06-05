Женщину зарубили в подъезде жилого дома в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В в Шевченковском районе города Днепра в подъезде дома нашли женщину с рубленой раной головы. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Женщина была госпитализирована, но в больнице, не приходя в сознание, она умерла.
Начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
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Как сообщал УНН, в Запорожье мужчина зарубил жену, а потом повесился.
Кроме того, в Киевской области женщина пыталась зарубить своего "зятя" .