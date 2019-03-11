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На Київщині заробітчанин зарубав сокирою чоловіка

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Заробітчанина, який проломив сокирою голову 29-річному чоловіку на Київщині затримали в Одесі. Ним виявився 32-річний уродженець Житомирської області. Передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП в Київській області у Facebook.

“Менше доби знадобилось працівникам кримінальної поліції, щоб встановити особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 32-річний (заробітчанин — ред.) та уродженець Житомирської області, якого затримали працівники поліції в Одесі та передали правоохоронцям столичної області”, — йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалось, заробітчанин напередодні трагедії приїхав до Київщини у пошуках роботи, де і познайомився із 29-річним чоловіком. Проте, одного дня між ними стався конфлікт, під час якого 32-річний чоловік схопив сокиру і кілька разів ударив нею молодшого товариша по голові, після чого зник у невідомому напрямку.

Як зазначається в повідомленні, майже тиждень скривавлене тіло 29-річного чоловіка з проломленою головою пролежало в одному з будинків села Мостище. Він також приїхав до села на заробітки тільки з Одещини.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловікові оголошена підозра, міру запобіжного заходу йому обере суд”, — додали в поліції.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронцями було виявлено труп з тілесними ушкодженнями: черепно-мозкова травма та рублені рани голови з пошкодженням кісток черепа та головного мозку.

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