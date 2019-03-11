В Киевской области рабочий зарубил топором мужчину

"Меньше суток понадобилось работникам уголовной полиции, чтобы установить личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 32-летний (работник - ред.) и уроженец Житомирской области, которого задержали сотрудники полиции в Одессе и передали правоохранителям столичной области", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, работник накануне трагедии приехал в Киевскую область в поисках работы, где и познакомился с 29-летним мужчиной. Однако, между ними произошел конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина схватил топор и несколько раз ударил ею младшего товарища по голове, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Как отмечается в сообщении, почти неделю окровавленное тело 29-летнего мужчины с проломленной головой пролежало в одном из домов села Мостыще. Он также приехал в село на заработки только с Одесской области.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено подозрение, меру пресечения ему выберет суд", - добавили в полиции.

Напомним, в Киевской области правоохранители обнаружили труп с телесными повреждениями: черепно-мозговая травма и рубленые раны головы с повреждением костей черепа и головного мозга.