У Запоріжжі чоловік зарубав дружину, а потім повісився

КИЇВ. 31 травня. УНН. У Запоріжжі чоловік вбив дружину після чого сам покінчив життя самогубством, повісившись. Під час інциденту у квартирі перебувала їхня дворічна дитина. Про це повідомляє УНН, з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.