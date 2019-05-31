У Запоріжжі чоловік зарубав дружину, а потім повісився
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Запоріжжі чоловік вбив дружину після чого сам покінчив життя самогубством, повісившись. Під час інциденту у квартирі перебувала їхня дворічна дитина. Про це повідомляє УНН, з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.
Сьогодні, 31 травня близько 12:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вулиці Космічній виявлено тіло чоловіка, а в помешканні знаходиться малолітня дитина.
“Встановлено, що чоловік 1986 року народження наніс смертельні тілесні ушкодження своїй дружині 1993 року народження. Після чого сам покінчив життя самогубством через повішання. У подружжя залишився син 2016 року народження. Життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує, його поміщено до лікарні для проведення обстеження”, — йдеться в повідомленні.
Мотиви злочину наразі встановлюються. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині у власному будинку загинув адвокат та громадський діяч Михайло Петрів та його дружина.