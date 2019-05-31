В Запорожье мужчина зарубил жену, а потом повесился
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Запорожье мужчина убил жену после чего сам покончил жизнь самоубийством, повесившись. Во время инцидента в квартире находился их двухлетний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
Сегодня, 31 мая около 12:30 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Космической обнаружено тело мужчины, а в помещении находится малолетний ребенок.
"Установлено, что мужчина 1986 года нанес смертельные телесные повреждения своей жене 1993 года рождения. После чего сам покончил жизнь самоубийством через повешение. У супругов остался сын 2016 рождения. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он помещен в больницу для проведения обследования", - говорится в сообщении.
Мотивы преступления устанавливаются. Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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