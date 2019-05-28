Адвокат застрелив дружину і наклав на себе руки

"На Івано-Франківщині сталася жахлива трагедія. У власному будинку в Коломиї загинув адвокат Михайло Петрів та його дружина", - йдеться в повідомленні.



До рятувальників та поліції 27 травня о 19:56 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в Коломиї. Під час проведення ліквідації пожежі на другому поверсі помешкання знайшли труп жінки, а на першому – труп чоловіка. У двох осіб виявили вогнепальне поранення грудної клітки.

"Правоохоронці встановили, що загинуло подружжя з Коломиї: 56-річна жінка і 54-річний чоловік. Біля тіла чоловіка виявлено обріз мисливської гладкоствольної рушниці та газовий пістолет. З'ясовано, що між подружжям виникла сварка, у ході якої чоловік вбив свою дружину, вистріливши у неї з рушниці. В результаті отриманого вогнепального поранення жінка померла на місці. Далі чоловік підпалив одну із кімнат будинку та наклав на себе руки – застрелився", - йдеться в повідомленні поліції.

Також у будинку поліцейські знайшли і вилучили передсмертну записку, у якій чоловік просить вибачення у рідних за вчинене.

За фактами умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 та через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 відкрито кримінальне провадження. Триває перевірка.

Нагадаємо, на Харківщині у селищі Борова 63-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистріливши собі у груди з мисливської рушниці.