Адвокат застрелив дружину і наклав на себе руки

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КИЇВ. 28 травня. УНН. На Івано-Франківщині у власному будинку загинув адвокат та громадський діяч Михайло Петрів та його дружина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну асоціацію адвокатів України у Facebook.

"На Івано-Франківщині сталася жахлива трагедія. У власному будинку в Коломиї загинув адвокат Михайло Петрів та його дружина", - йдеться в повідомленні.

До рятувальників та поліції 27 травня о 19:56 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в Коломиї. Під час проведення ліквідації пожежі на другому поверсі помешкання знайшли труп жінки, а на першому – труп чоловіка. У двох осіб виявили вогнепальне поранення грудної клітки.

"Правоохоронці встановили, що загинуло подружжя з Коломиї: 56-річна жінка і 54-річний чоловік. Біля тіла чоловіка виявлено обріз мисливської гладкоствольної рушниці та газовий пістолет. З'ясовано, що між подружжям виникла сварка, у ході якої чоловік вбив свою дружину, вистріливши у неї з рушниці. В результаті отриманого вогнепального поранення жінка померла на місці. Далі чоловік підпалив одну із кімнат будинку та наклав на себе руки – застрелився", - йдеться в повідомленні поліції.

Також у будинку поліцейські знайшли і вилучили передсмертну записку, у якій чоловік просить вибачення у рідних за вчинене.

За фактами умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 та через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 відкрито кримінальне провадження. Триває перевірка.

Нагадаємо, на Харківщині у селищі Борова 63-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистріливши собі у груди з мисливської рушниці.

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