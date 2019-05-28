Адвокат застрелил жену и покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Ивано-Франковской области в собственном доме погиб адвокат и общественный деятель Михаил Петрив и его жена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную ассоциацию адвокатов Украины в Facebook.
"В Ивано-Франковской области произошла ужасная трагедия. В собственном доме в Коломые погиб адвокат Михаил Петрив и его жена", - говорится в сообщении.
К спасателям и полиции 27 мая в 19:56 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Коломые. Во время проведения ликвидации пожара на втором этаже помещения нашли труп женщины, а на первом - труп мужчины. У двух человек обнаружили огнестрельное ранение грудной клетки.
"Правоохранители установили, что погибли супруги из Коломыи: 56-летняя женщина и 54-летний мужчина. Рядом с телом мужчины обнаружен обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет. Установлено, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина убил своею жену, выстрелив в нее из ружья. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась на месте. Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил с собой - застрелился", - говорится в сообщении полиции.
Также в доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой человек просит прощения у родных за содеянное.
По фактам умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 и из-за незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 открыто уголовное производство. Проводится проверка.
Напомним, в Харьковской области в поселке Боровая 63-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь из охотничьего ружья.