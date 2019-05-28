Адвокат застрелил жену и покончил с собой

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27282 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 48904 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 65860 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117626 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110372 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136895 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144483 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130055 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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КИЕВ. 28 мая. УНН. В Ивано-Франковской области в собственном доме погиб адвокат и общественный деятель Михаил Петрив и его жена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную ассоциацию адвокатов Украины в Facebook.

"В Ивано-Франковской области произошла ужасная трагедия. В собственном доме в Коломые погиб адвокат Михаил Петрив и его жена", - говорится в сообщении.

К спасателям и полиции 27 мая в 19:56 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Коломые. Во время проведения ликвидации пожара на втором этаже помещения нашли труп женщины, а на первом - труп мужчины. У двух человек обнаружили огнестрельное ранение грудной клетки.

"Правоохранители установили, что погибли супруги из Коломыи: 56-летняя женщина и 54-летний мужчина. Рядом с телом мужчины обнаружен обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет. Установлено, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина убил своею жену, выстрелив в нее из ружья. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась на месте. Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил с собой - застрелился", - говорится в сообщении полиции.

Также в доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой человек просит прощения у родных за содеянное.

По фактам умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 и из-за незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 открыто уголовное производство. Проводится проверка.

Напомним, в Харьковской области в поселке Боровая 63-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь из охотничьего ружья.

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