На Київщині жінка намагалась зарубати свого “зятя”

КИЇВ. 15 березня. УНН. У селі Побережка Богуславського району під час розпивання спиртних напоїв між 58-річною жінкою та співмешканцем її доньки стався конфлікт на ґрунті ревнощів, під час якого “теща” намагалась зарубати свого “зятя”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.