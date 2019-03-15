На Київщині жінка намагалась зарубати свого “зятя”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У селі Побережка Богуславського району під час розпивання спиртних напоїв між 58-річною жінкою та співмешканцем її доньки стався конфлікт на ґрунті ревнощів, під час якого “теща” намагалась зарубати свого “зятя”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
“Так, 58 — річна жителька с. Побережка Богуславського району, перебуваючи в будинку своєї дочки та її співмешканця спільно розпивали спиртні напої. У процесі цього „зайняття“ між ними на ґрунті ревнощів виникла сварка, під час якої підозрювана, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, взяла сокиру та нанесла співмешканцю своєї дочки кілька ударів по голові та спині. Однак, чоловік виявився міцнішим, ніж думала жінка, і щоб врятувати своє життя вибіг з будинку та покликав на допомогу”, — йдеться у повідомленні.
Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.1 ст.115 КК України ( вчинення незакінченого замаху на умисне вбивство) та до суду направлено клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді взяття під варту.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, заробітчанина, який проломив сокирою голову 29-річному чоловіку на Київщині затримали в Одесі. Ним виявився 32-річний уродженець Житомирської області.