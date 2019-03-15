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В Киевской области женщина пыталась зарубить своего "зятя"

Киев • УНН

 • 19206 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В селе Побережка Богуславского района во время распития спиртных напитков между 58-летней женщиной и сожителем ее дочери произошел конфликт на почве ревности, во время которого "теща" пыталась зарубить своего "зятя". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

В Киевской области женщина пыталась зарубить своего "зятя"

"Так, 58 - летняя жительница с. Побережка Богуславского района, находясь в доме своей дочери и ее сожителя совместно распивали спиртные напитки. В процессе этого "занятия" между ними на почве ревности возникла ссора, во время которой подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяла топор и нанесла сожителю своей дочери несколько ударов по голове и спине. Однако, человек оказался крепче, чем думала женщина, и чтобы спасти свою жизнь выбежал из дома и позвал на помощь", - говорится в сообщении.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины (совершение неоконченного покушения на умышленное убийство) и в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, работника, который проломил топором голову 29-летнему мужчине в Киевской области задержали в Одессе. Им оказался 32-летний уроженец Житомирской области.

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