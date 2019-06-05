Жінку зарубали у під’їзді житлового будинку в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У в Шевченківському районі міста Дніпра в під’їзді будинку знайшли жінку з рубленою раною голови. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Жінку було госпіталізовано, але у лікарні, не приходячи до тями, вона померла.
Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України.
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Як повідомляв УНН, у Запоріжжі чоловік зарубав дружину, а потім повісився.
Крім того, на Київщині жінка намагалась зарубати свого “зятя”.