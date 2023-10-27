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Жертвами войны рф против Украины стали уже 510 детей

Киев • УНН

 • 55230 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. 510 детей погибли в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. Об этом сообщил в пятницу Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Жертвами войны рф против Украины стали уже 510 детей

Цитата

«Более 1649 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на 27 октября 2023 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 510 детей погибли и более 1139 получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Детали

В прошедшие сутки в результате вражеского обстрела села Пожня Ахтырского района Сумской области погиб 16-летний парень.

При этом больше всего пострадало детей в Донецкой области - 492, Харьковской - 304, Херсонской - 132, Киевской - 129, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 96, Черниговской - 72, Луганской - 67.

Отмечается, что это не окончательные цифры, поскольку продолжается работа по установлению точного количества жертв и пострадавших в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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