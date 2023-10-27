Жертвами війни рф проти України стали вже 510 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. 510 дітей загинули в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Про це повідомив у п'ятницю Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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«Більше ніж 1649 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на 27 жовтня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 510 дітей загинули та понад 1139 отримали поранення різного ступеня тяжкості», - ідеться у повідомленні.
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Так, протягом минулої доби внаслідок ворожого обстрілу села Пожня Охтирського району Сумської області загинув 16-річний хлопець.
При цьому найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 492, Харківській - 304, Херсонській - 132, Київській - 129, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 96, Чернігівській - 72, Луганській - 67.
Зазначається, що це не остаточні цифри, оскільки триває робота з встановлення точної кількості жертв та постраждалих в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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