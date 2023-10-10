ООН: жертвами вторгнення рф в Україну стали 9806 мирних жителів

Деталі

"З 24 лютого 2022 року, моменту початку широкомасштабного збройного нападу російської федерації, до 8 жовтня 2023 року УВКПЛ ООН зафіксувало 27 768 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в країні: 9806 загиблих і 17 962 поранених", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, це включає:



22 468 випадків (7649 загиблих і 14 819 поранених) на території, яка контролювалася урядом на момент настання загибелі або поранення



5300 випадків (2157 загиблих і 3143 поранених) на території, яка була окупована російською федерацією на момент настання загибелі або поранення.



Доповнення

За даними Офісу Генпрокурора, більше ніж 1639 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 10 жовтня 2023 року, за офіційною інформацією, 506 дітей загинули та понад 1133 отримали поранення різного ступеня тяжкості.