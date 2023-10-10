ООН: жертвами вторгнення рф в Україну стали 9806 мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кількість загиблих мирних жителів в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф сягнула 9,8 тисячі, ідеться у черговому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яке вказує, що реальна цифра, імовірно, набагато вища, передає УНН.
Деталі
"З 24 лютого 2022 року, моменту початку широкомасштабного збройного нападу російської федерації, до 8 жовтня 2023 року УВКПЛ ООН зафіксувало 27 768 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в країні: 9806 загиблих і 17 962 поранених", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, це включає:
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- 22 468 випадків (7649 загиблих і 14 819 поранених) на території, яка контролювалася урядом на момент настання загибелі або поранення
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- 5300 випадків (2157 загиблих і 3143 поранених) на території, яка була окупована російською федерацією на момент настання загибелі або поранення.
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Доповнення
За даними Офісу Генпрокурора, більше ніж 1639 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 10 жовтня 2023 року, за офіційною інформацією, 506 дітей загинули та понад 1133 отримали поранення різного ступеня тяжкості.