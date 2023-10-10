ООН: жертвами вторжения рф в Украину стали 9806 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Число погибших мирных жителей в Украине с начала полномасштабного вторжения рф достигло 9,8 тысячи, говорится в очередном отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которое указывает, что реальная цифра, вероятно, намного выше, передает УНН.
Детали
"С 24 февраля 2022 года, момента начала широкомасштабного вооруженного нападения российской федерации, до 8 октября 2023 года УВКПЧ ООН зафиксировало 27 768 случаев гибели или ранения гражданских лиц в стране: 9806 погибших и 17 962 раненых", - говорится в сообщении.
Как сообщается, это включает:
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- 22 468 случаев (7 649 убитых и 14 819 раненых) на территории, контролируемой правительством во время смерти или ранения,
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- 5300 случаев (2157 погибших и 3143 раненых) на территории, которая была оккупирована российской федерацией на момент наступления гибели или ранения.
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Дополнение
По данным Офиса Генпрокурора, более 1639 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 10 октября 2023 года, по официальной информации, 506 детей погибли и более 1133 получили ранения различной степени тяжести.