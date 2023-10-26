Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини чотири рази: загинув неповнолітній хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Протягом четверга росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів у чотирьох громадах. Унаслідок ворожих атак загинув 16-річний хлопець. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сумську ОВА.
Деталі
Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
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- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
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- Великописарівська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). В результаті обстрілу загинув неповнолітній хлопець, 2007 р.н.
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- Білопільська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (1 вибух).
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- Краснопільська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
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Нагадаємо
Російські війська за минулу добу 15 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.