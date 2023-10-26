86 вибухів: ворог обстріляв Сумщину та Чернігівщину 15 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу 15 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, повідомили у четвер в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.
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"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 15 обстрілів (86 вибухів) із різного озброєння", - повідомили в ОК "Північ" у Telegram.
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Як повідомляється, у Чернігівській області у Семенівській громаді зафіксовано, імовірно, скидання ВОГ із БПЛА, по Новгород-Сіверській громаді ворог, імовірно, вдарив зі ствольної артилерії та мінометів, по Сновській та Городнянській громадах - імовірно, з мінометів. У Сумській області ворожі обстріли фіксували у Шосткинському районі, імовірно, з мінометів, РСЗВ, і застосування, імовірно, FPV-дрона. Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована.
За даними Сумської ОВА, уночі росіяни здійснили обстріл зі стрілецької зброї (15 пострілів) Юнаківської громади.
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