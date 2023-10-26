86 взрывов: враг обстрелял Сумскую и Черниговскую области 15 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей, сообщили в четверг в оперативном командовании "Север", пишет УНН.
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"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 15 обстрелов (86 взрывов) из различного вооружения", - сообщили в ОК "Север" в Telegram.
Детали
Как сообщается, в Черниговской области в Семеновской громаде зафиксирован, вероятно, сброс ВОГ с БПЛА, по Новгород-Северской громаде враг, вероятно, ударил из ствольной артиллерии и минометов, по Сновской и Городнянской громадах - вероятно, из минометов. В Сумской области вражеские обстрелы фиксировали в Шосткинском районе, предположительно, из минометов, РСЗО, и применение, предположительно, FPV-дрона. Информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована.
По данным Сумской ОВА, ночью россияне совершили обстрел из стрелкового оружия (15 выстрелов) Юнаковской громады.
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