Уряд виділив Сумській ОВА понад 108 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України виділив Сумській обласній державній адміністрації (ОВА) 108 млн. 183,181 тис. гривень для будівництва фортифікаційних споруд. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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«Виділено Сумській обласній державній адміністрації (для Сумської обласної військової адміністрації) 108 млн. 183,181 тис. гривень з резервного фонду державного бюджету для будівництва фортифікаційних споруд», - написав Мельничук у Telegram.
Доповнення
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