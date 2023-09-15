Уряд виділив 60 мільярдів гривень на швидке відновлення регіонів - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Уряд України виділив 60 мільярдів гривень на відновлення регіонів, які постраждали від війни. Ці гроші будуть спрямовані на відновлення інфраструктури, житла, соціальних закладів та інших об'єктів, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії. Про це повідомив під час засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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"На швидке відновлення регіонів уряд вже виділив 60 млрд грн, завдання місцевих влад — їх ефективне використання. Наголосив на цьому під час засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад”, - повідомив Шмигаль.
Він додав, що під час засідання увага була зосереджена на актуальних питаннях Харківської області.
“Харківщині ми виділили 3,56 млрд з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення населених пунктів, інфраструктури житлового та громадського призначення. Ще 4,4 млрд грн перерахували цього року цільових субвенцій. З резервного фонду регіон отримав 1,3 млрд грн на зведення фортифікацій”, - сказав премʼєр-міністр.
Денис Шмигаль зазначив, що Харківська область є регіоном, де подано найбільше заяв на компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло за програмою єВідновлення - понад 16 тисяч. Він також підкреслив, що потрібно прискорити роботу місцевих комісій для обробки заяв, аби люди якомога швидше отримали компенсацію.
“Щодо розмінування. Усього до процесу в країні залучено 26 машин, з яких на Харківщині — 6. Уряд в постійному діалозі з партнерами для постачання нової техніки”, - проінформував премʼєр-міністр.
Він також наголосив на головиних пріоритетних видатках для місцевих бюджетів, серед них: безпека та оборона, соціальні допомоги, медицина, освіта, критична інфраструктура, швидке відновлення.
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