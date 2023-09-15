Уряд виділив 60 мільярдів гривень на швидке відновлення регіонів - Шмигаль

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"На швидке відновлення регіонів уряд вже виділив 60 млрд грн, завдання місцевих влад — їх ефективне використання. Наголосив на цьому під час засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад”, - повідомив Шмигаль.

Він додав, що під час засідання увага була зосереджена на актуальних питаннях Харківської області.

“Харківщині ми виділили 3,56 млрд з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення населених пунктів, інфраструктури житлового та громадського призначення. Ще 4,4 млрд грн перерахували цього року цільових субвенцій. З резервного фонду регіон отримав 1,3 млрд грн на зведення фортифікацій”, - сказав премʼєр-міністр.

Денис Шмигаль зазначив, що Харківська область є регіоном, де подано найбільше заяв на компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло за програмою єВідновлення - понад 16 тисяч. Він також підкреслив, що потрібно прискорити роботу місцевих комісій для обробки заяв, аби люди якомога швидше отримали компенсацію.

“Щодо розмінування. Усього до процесу в країні залучено 26 машин, з яких на Харківщині — 6. Уряд в постійному діалозі з партнерами для постачання нової техніки”, - проінформував премʼєр-міністр.

Він також наголосив на головиних пріоритетних видатках для місцевих бюджетів, серед них: безпека та оборона, соціальні допомоги, медицина, освіта, критична інфраструктура, швидке відновлення.

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