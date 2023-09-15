Правительство выделило 60 миллиардов гривен на быстрое восстановление регионов - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Правительство Украины выделило 60 миллиардов гривен на восстановление регионов, пострадавших от войны. Эти деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры, жилья, социальных учреждений и других объектов, которые были повреждены или разрушены в результате российской агрессии. Об этом сообщил во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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"На быстрое восстановление регионов правительство уже выделило 60 млрд грн, задача местных властей — их эффективное использование. Подчеркнул это во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей”, - сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что во время заседания внимание было сосредоточено на актуальных вопросах Харьковской области.
“Харьковщине мы выделили 3,56 млрд из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление населенных пунктов, инфраструктуры жилого и общественного назначения. Еще 4,4 млрд грн перечислили в этом году целевых субвенций. Из резервного фонда регион получил 1,3 млрд грн на возведение фортификаций”, - сказал премьер-министр.
Денис Шмыгаль отметил, что Харьковская область является регионом, где подано больше всего заявлений на компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье по программе еВідновлення - более 16 тысяч. Он также подчеркнул, что нужно ускорить работу местных комиссий для обработки заявлений, чтобы люди как можно быстрее получили компенсацию.
“Что касается разминирования. Всего к процессу в стране привлечено 26 машин, из которых на Харьковщине — 6. Правительство в постоянном диалоге с партнерами для поставки новой техники”, - проинформировал премьер-министр.
Он также отметил главные приоритетные расходы для местных бюджетов, среди них: безопасность и оборона, социальные пособия, медицина, образование, критическая инфраструктура, быстрое восстановление.
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