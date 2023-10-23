Правительство выделило Сумской ОГА более 108 млн грн для строительства фортификационных сооружений
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Кабинет министров Украины выделил Сумской областной государственной администрации (ОВА) 108 млн. 183,181 тыс. гривен для строительства фортификационных сооружений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
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«Выделено Сумской областной государственной администрации (для Сумской областной военной администрации) 108 млн. 183,181 тыс. гривен из резервного фонда государственного бюджета для строительства фортификационных сооружений», - написал Мельничук в Telegram.
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Правительство выделило 60 миллиардов гривен на быстрое восстановление регионов.