Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины четыре раза: погиб несовершеннолетний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В течение четверга россияне совершили четыре обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 12 взрывов в четырех общинах. В результате вражеских атак погиб 16-летний парень. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.
Детали
Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.
-
- Середино-Будская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).
-
- Великописаревская громада: с территории рф осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов). В результате обстрела погиб несовершеннолетний парень, 2007 г.р.
-
- Белопольская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (1 взрыв).
-
- Краснопольская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
-
Напомним
Российские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.