Жертвами удара рф по Чернигову стали уже шесть человек: среди погибших 6-летний ребенок

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"В Чернигове количество погибших возросло до 6. Погиб 6-летний ребенок. На месте патрульные пытались оказать ему помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось", - сообщили в МВД.

Как отметили в ведомстве, мать ребенка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.