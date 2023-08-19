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Жертвами удара рф по Чернигову стали уже шесть человек: среди погибших 6-летний ребенок

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Ракетный удар российских войск по центру Чернигова унес жизни уже шести человек, среди погибших - 6-летний ребенок, сообщили в субботу в МВД Украины, пишет УНН.

Цитата

"В Чернигове количество погибших возросло до 6. Погиб 6-летний ребенок. На месте патрульные пытались оказать ему помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось", - сообщили в МВД.

Как отметили в ведомстве, мать ребенка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.

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