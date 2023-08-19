Жертвами удару рф по Чернігову стали вже шестеро людей: серед загиблих 6-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Ракетний удар російських військ по центру Чернігова забрав життя уже шести людей, серед загиблих - 6-річна дитина, повідомили у суботу у МВС України, пише УНН.
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"У Чернігові кількість загиблих зросла до 6. Загинула 6-річна дитина. На місці патрульні намагалися надати їй допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося", - повідомили у МВС у Telegram.
Як зазначили у відомстві, мати дитини перебує у лікарні у важкому стані.
Нагадаємо
19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.