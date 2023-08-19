Жертвами удару рф по Чернігову стали вже шестеро людей: серед загиблих 6-річна дитина

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"У Чернігові кількість загиблих зросла до 6. Загинула 6-річна дитина. На місці патрульні намагалися надати їй допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося", - повідомили у МВС у Telegram.

Як зазначили у відомстві, мати дитини перебує у лікарні у важкому стані.

Нагадаємо

19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.