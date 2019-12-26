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Жертвами тайфуна "Фанфон" на Филиппинах стали 16 человек

Жертвами тайфуна "Фанфон" на Филиппинах стали 16 человек

Киев  •  УНН

 • 15840 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. По меньшей мере 16 человек погибли из-за тайфуна "Фанфон" на Филиппинах. Об этом сообщает УНН опираясь на Agence France-Presse (AFP) и телеканал CNN.

Ранее телеканал сообщал об одном погибшем из-за мощной стихии.

По данным агентства Reuters, более 4 тыс. человек были эвакуированы из региона Восточные Висайя. В результате стихийного бедствия отменены как минимум 60 внутренних авиарейсов, 157 судов не могут выйти в море, более 20 тыс. пассажиров остаются в портах. Местные СМИ сообщают, что за прошедшую ночь тайфун разрушил около 100 домов.

Скорость ветра в пределах “Фанфона” достигает 41,7 м/с. Он пройдет по траектории тайфуна “Хайян”, который в 2013 году унес жизни более 6,3 тыс. человек.

Напомним, в начале декабря по меньшей мере 17 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна “Тисой”.

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