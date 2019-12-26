Жертвами тайфуну "Фанфон" на Філіппінах стали 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Щонайменше 16 людей загинули через тайфун "Фанфон" на Філіппінах. Про це повідомляє УНН спираючись на Agence France-Presse (AFP) та телеканал CNN.
Раніше телеканал повідомляв про одного загиблого через потужну стихію.
За даними агентства Reuters, понад 4 тис. осіб було евакуйовано з регіону Східні Вісайя. В результаті стихійного лиха скасовані як мінімум 60 внутрішніх авіарейсів, 157 суден не можуть вийти в море, понад 20 тис. пасажирів залишаються в портах. Місцеві ЗМІ повідомляють, що за минулу ніч тайфун зруйнував близько 100 будинків.
Швидкість вітру в межах “Фанфона” досягає 41,7 м/с. Він пройде по траєкторії тайфуну “Хайян”, який в 2013 році забрав життя понад 6,3 тис. осіб.
Нагадаємо, на початку грудня щонайменше 17 людей загинули на Філіппінах через тайфун “Тисою”.