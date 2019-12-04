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Жертвами тайфуну на Філіппінах стали 17 осіб

Жертвами тайфуну на Філіппінах стали 17 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Щонайменше 17 людей загинули на Філіппінах через тайфун "Тисою". Про повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Збиток, нанесений стихією сільському господарству, оцінюється місцевою владою в 15,7 млн доларів. Близько півмільйона людей були евакуйовані. В даний час закритими залишаються три мости і ділянки декількох доріг.

"Тисою" є двадцятим тайфуном, який обрушився на Філіппіни в поточному році. Швидкість його вітру досягає 150 км/г.

Нагадаємо, адміністрація міжнародного аеропорту Маніла в якості запобіжного заходу у вівторок закрила на 12 годин всі чотири термінали повітряної гавані. Крім того, значні пошкодження отримав аеропорт Легаспі в провінції Албай.

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