На Філіппінах евакуювали 200 тисяч людей через тайфун
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Філіппінах через тайфун "Каммурі" вже евакуювали близько 200 000 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
"Каммурі" призвів до потужних зсувів ґрунту в центральних районах Філіппін, на південному узбережжі острова Лусон. В епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 240 кілометрів за годину.
Прогнозується, що тайфун посилиться до рівня урагану 3 категорії.
Філіппінська авіакомпанія Cebu Pacific скасувала низку рейсів. 3 грудня зупинять роботу міжнародного аеропорту в Манілі.
Нагадаємо, на Філіппінах стався землетрус.