Женщина в США создала с помощью ИИ аватар брата, чтобы обратиться к его убийце в суде

Американка Стейси Вейлз сгенерировала с помощью искусственного интеллекта аватар своего брата, застреленного в результате инцидента на дороге, чтобы обратиться к его убийце в суде. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Согласно судебным протоколам, Кристофер Пелки погиб в ноябре 2021 года в результате инцидента, связанного с агрессивным поведением на дороге в Чандлере, штат Аризона. Остановив машину на красный свет, Пелки вышел из машины и направился к другой машине, водитель которой неоднократно сигналил ему. Этот водитель, Габриэль Хоркаситас, выстрелил в него, когда тот приближался, и убил.

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Сестра погибшего, Стейси Вейлз, имела сложную задачу: подготовить заявление о влиянии на жертву для демонстрации в суде до вынесения приговора мужчине, который смертельно ранил ее брата.

В марте присяжные признали Хоркаситаса виновным в непредумышленном убийстве. Когда приближалось вынесение приговора, Вейлз связалась с друзьями и семьей Пелки и собрала десятки письменных заявлений, видеоклипов и фотографий, чтобы показать судье. Затем она подумала, что может сделать больше.

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Женщина задавалась вопросом, как передать бремя своей потери. Адвокат подсказал попытаться "вернуть его к жизни", чтобы оказывать влияние на суд и убийцу.

На судебном заседании 1 мая в Аризоне Вейлз продемонстрировала сгенерированное ИИ видео аватара, который исполнил роль ее погибшего брата Кристофера Пелки.

Просто чтобы все, кто это видит, понимали. Я — версия Криса Пелки, воссозданная с помощью искусственного интеллекта — сказал аватар Пелки.

Аватар Пелки поблагодарил судью и сказал своему убийце, что он верит в прощение, сказав, что "в другой жизни мы, наверное, могли бы быть друзьями". Он закончил видео прощанием с семьей: "Ну, а теперь я пойду рыбачить".

Лицо персонажа, сгенерированное ИИ, не было идеально похожим на лицо погибшего Пелки. Оно двигалось напряженно, а голос был отрывистым. Но видео тронуло его семью и друзей и взволновало судью, который в своем заключительном слове сказал, что ему понравился этот прием.

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Он приговорил убийцу Пелки к 10 с половиной годам лишения свободы, что является максимальным сроком за непредумышленное убийство, которого просила Вейлз.

Видео Вейлз пополнило растущий перечень дел, в которых стороны привлекали искусственный интеллект для доказывания своей позиции в зале суда.

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Напомним

В Японии арестованы четыре человека по подозрению в продаже порнографических плакатов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Они загружали непристойные изображения в ИИ, продавая впоследствии плакаты за тысячи иен.