Женщина в США создала с помощью ИИ аватар брата, чтобы обратиться к его убийце в суде
Киев • УНН
Стейси Вейлз создала аватар брата, убитого в 2021 году, с помощью ИИ. Аватар выступил в суде, что тронуло судью и повлияло на приговор убийце.
Американка Стейси Вейлз сгенерировала с помощью искусственного интеллекта аватар своего брата, застреленного в результате инцидента на дороге, чтобы обратиться к его убийце в суде. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.
Детали
Согласно судебным протоколам, Кристофер Пелки погиб в ноябре 2021 года в результате инцидента, связанного с агрессивным поведением на дороге в Чандлере, штат Аризона. Остановив машину на красный свет, Пелки вышел из машины и направился к другой машине, водитель которой неоднократно сигналил ему. Этот водитель, Габриэль Хоркаситас, выстрелил в него, когда тот приближался, и убил.
Католикам это понравилось: Трамп прокомментировал свой "портрет" в образе Папы Римского05.05.25, 22:27 • 4683 просмотра
Сестра погибшего, Стейси Вейлз, имела сложную задачу: подготовить заявление о влиянии на жертву для демонстрации в суде до вынесения приговора мужчине, который смертельно ранил ее брата.
В марте присяжные признали Хоркаситаса виновным в непредумышленном убийстве. Когда приближалось вынесение приговора, Вейлз связалась с друзьями и семьей Пелки и собрала десятки письменных заявлений, видеоклипов и фотографий, чтобы показать судье. Затем она подумала, что может сделать больше.
Как Украина интегрируется в глобальные ИИ-тренды: в Киеве состоялась встреча CEO Talks с Леонидом Полупаном05.05.25, 20:11 • 8545 просмотров
Женщина задавалась вопросом, как передать бремя своей потери. Адвокат подсказал попытаться "вернуть его к жизни", чтобы оказывать влияние на суд и убийцу.
На судебном заседании 1 мая в Аризоне Вейлз продемонстрировала сгенерированное ИИ видео аватара, который исполнил роль ее погибшего брата Кристофера Пелки.
Просто чтобы все, кто это видит, понимали. Я — версия Криса Пелки, воссозданная с помощью искусственного интеллекта
Аватар Пелки поблагодарил судью и сказал своему убийце, что он верит в прощение, сказав, что "в другой жизни мы, наверное, могли бы быть друзьями". Он закончил видео прощанием с семьей: "Ну, а теперь я пойду рыбачить".
Лицо персонажа, сгенерированное ИИ, не было идеально похожим на лицо погибшего Пелки. Оно двигалось напряженно, а голос был отрывистым. Но видео тронуло его семью и друзей и взволновало судью, который в своем заключительном слове сказал, что ему понравился этот прием.
Гуманоиды в повседневной жизни Китая: воплощенный ИИ меняет страну и влияет на отношения с США21.04.25, 09:37 • 3696 просмотров
Он приговорил убийцу Пелки к 10 с половиной годам лишения свободы, что является максимальным сроком за непредумышленное убийство, которого просила Вейлз.
Видео Вейлз пополнило растущий перечень дел, в которых стороны привлекали искусственный интеллект для доказывания своей позиции в зале суда.
ОАЭ внедряют искусственный интеллект в школьную программу с 2025 года05.05.25, 06:30 • 7234 просмотра
Напомним
В Японии арестованы четыре человека по подозрению в продаже порнографических плакатов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Они загружали непристойные изображения в ИИ, продавая впоследствии плакаты за тысячи иен.