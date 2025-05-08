Жінка у США створила з допомогою ШІ аватар брата, щоб звернутися до його вбивці у суді

Американка Стейсі Вейлз згенерувала з допомогою штучного інтелекту аватар свого брата, застреленого внаслідок інциденту на дорозі, щоб звернутися до його вбивці у суді. Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Згідно з судовими протоколами, Крістофер Пелкі загинув у листопаді 2021 року внаслідок інциденту, пов'язаного з агресивною поведінкою на дорозі в Чандлері, штат Аризона. Зупинивши машину на червоне світло, Пелкі вийшов з авта та попрямував до іншої машини, водій якої неодноразово сигналив йому. Цей водій, Габріель Хоркасітас, вистрілив у нього, коли той наближався, і вбив.

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Сестра загиблого, Стейсі Вейлз мала складне завдання: підготувати заяву про вплив на жертву для демонстрації у суді до винесення вироку чоловікові, який смертельно поранив її брата.

У березні присяжні визнали Хоркасітаса винним у ненавмисному вбивстві. Коли наближалося винесення вироку, Вейлз зв'язалася з друзями та родиною Пелкі та зібрала десятки письмових заяв, відеокліпів та фотографій, щоб показати судді. Потім вона подумала, що може зробити більше.

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Жінка задавалася питанням, як передати тягар своєї втрати. Адвокат підказав спробувати "повернути його до життя", щоб чинити вплив на суд та вбивцю.

На судовому засіданні 1 травня в Аризоні Вейлз продемонструвала згенероване ШІ відео аватара, що виконав роль її загиблого брата Крістофера Пелкі.

Просто щоб усі, хто це бачить, розуміли. Я — версія Кріса Пелкі, відтворена за допомогою штучного інтелекту — сказав аватар Пелкі.

Аватар Пелкі подякував судді та сказав своєму вбивці, що він вірить у прощення, сказавши, що "в іншому житті ми, мабуть, могли б бути друзями". Він закінчив відео прощанням з родиною: "Ну, а тепер я піду рибалити".

Обличчя персонажа, згенероване ШІ, не було ідеально подібним до обличчя загиблого Пелкі. Воно рухалося напружено, а голос був уривчастим. Але відео зворушило його родину та друзів і схвилювало суддю, який у своєму заключному слові сказав, що йому сподобався цей прийом.

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Він засудив вбивцю Пелкі до 10 з половиною років позбавлення волі, що є максимальним терміном за ненавмисне вбивство, якого просила Вейлз.

Відео Вейлз поповнило зростаючий перелік справ, у яких сторони залучали штучний інтелект для доведення своєї позиції у залі суду.

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Нагадаємо

У Японії заарештовано чотирьох осіб за підозрою у продажу порнографічних плакатів, створених за допомогою штучного інтелекту. Вони завантажували непристойні зображення в ШІ, продаючи згодом плакати за тисячі єн.