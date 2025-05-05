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Як Україна інтегрується у глобальні ШІ-тренди: у Києві відбулася зустріч CEO Talks з Леонідом Полупаном

Київ • УНН

 • 5062 перегляди

В Києві відбулась зустріч CEO Talks від Diia.City Union за підтримки FAVBET Tech. Обговорили роль України в розвитку ШІ та підтримку IT під час війни.

Як Україна інтегрується у глобальні ШІ-тренди: у Києві відбулася зустріч CEO Talks з Леонідом Полупаном

У Києві пройшла зустріч у форматі CEO Talks від Diia.City Union. Гостем події став Леонід Полупан, Керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії. Українська ІТ-компанія FAVBET Tech виступила партнером заходу, передає УНН.

Захід зібрав представників технологічного сектору, резидентів Дія.City та учасників спільноти Diia.City Union. У фокусі розмови — виклики ІТ-індустрії, роль України в глобальному розвитку штучного інтелекту та стратегічні напрями Microsoft на локальному ринку.

Леонід Полупан присвятив значну частину обговорення темі впровадження ШІ. За його словами, Україна має всі передумови, аби стати не лише користувачем, а й розробником високотехнологічних рішень у сфері штучного інтелекту. Особливо він відзначив рівень експертизи українських фахівців у сфері кіберзахисту, який, на його думку, є критично важливим у розвитку безпечних AI-продуктів.

"Цього разу на CEO Talks ми отримали дуже щирий і глибокий діалог про роль ШІ в трансформації індустрії, про локальні виклики та глобальні перспективи. Саме такий обмін досвідом робить нашу спільноту сильнішою. Ми раді підтримувати події, які сприяють зміцненню IT-ком’юніті та обміну досвідом серед лідерів бізнесу. CEO Talks — це важлива ініціатива, що сприяє неформальній комунікації між підприємцями, які сьогодні будують економічну стабільність України", — зазначив CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Серед інших тем, що обговорювалися — адаптація глобальної стратегії Microsoft до українських реалій, підтримка локального ринку в умовах воєнного часу та успішні кейси співпраці з українськими компаніями.

Про FAVBET Tech

FAVBET Tech — українська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг.

За підсумками 2024 року компанія увійшла до топ-50 найбільших продуктових IT-компаній України за версією DOU. FAVBET Tech активно розвиває українську технологічну екосистему, є членом IT Ukraine Association, у співпраці з якою стала ініціатором створення першого в Україні AI-комітету. Крім того, компанія входить до п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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