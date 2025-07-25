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Женщина ранена в результате вражеской атаки на Запорожскую область

Киев • УНН

 • 162 просмотра

48-летняя женщина получила ранения во время вражеской атаки на Ореховскую общину Запорожской области. Оккупанты нанесли 428 ударов по 17 населенным пунктам региона, включая авиационные удары, атаки БпЛА, обстрелы из РСЗО и артиллерийские удары.

Женщина ранена в результате вражеской атаки на Запорожскую область

48-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки на Ореховскую общину Запорожской области. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Также, по его словам, в течение суток оккупанты нанесли 428 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области - в частности, войска РФ совершили 10 авиационных ударов по Гуляйполю, Зализничному, Малиновке, Белогорью и Успеновке. Кроме того:

  • 305 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Нижнюю Хортицу, Привольное, Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Малиновку, Щербаки, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
    • 7 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Егоровку и Щербаки.
      • 106 артиллерийских ударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.

        "Поступило 53 сообщения о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры", - рассказал Федоров.

        Напомним

        В ночь на 24 июля Запорожье, Запорожский и Васильевский районы подверглись вражеской атаке. Ранена женщина, повреждены хозяйственные постройки дачных кооперативов и корпус учебного заведения.

        Оккупанты ударили по Запорожью: ранен пожилой мужчина20.07.25, 18:46 • 4993 просмотра

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Запорожская область
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