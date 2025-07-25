Жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізьку область

48-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Оріхівську громаду Запорізької області. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

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Також, за його словами, упродовж доби окупанти завдали 428 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області - зокрема, війська рф здійснили 10 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Білогірʼю та Успенівці. Крім того:

305 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Нижню Хортицю, Привільне, Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

7 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Гуляйполе, Єгорівку та Щербаки.

106 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівці, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки,Чарівного та Новоандріївці.

"Надійшло 53 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури", - розповів Федоров.

Нагадаємо

В ніч на 24 липня Запоріжжя, Запорізький та Василівський райони зазнали ворожої атаки. Поранено жінку, пошкоджено господарчі споруди дачних кооперативів та корпус навчального закладу.

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