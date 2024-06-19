18 июня казахстанского оппозиционера и журналиста Айдоса Садыкова, в которого стрелял неизвестный в Киеве, прооперировали и перевели в реанимацию, сообщила его жена Наталья Садыкова. Она считает, что покушение на ее мужа выгодно президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщает казахская служба Радио Свобода, передает УНН.

Я сходила к нему. Состояние очень тяжелое. Пуля попала в висок, задет мозг. Врачи дают очень плохие прогнозы. Они настраивали меня, что может не пережить эту ночь... Я сегодня звонила в реанимацию, сказали, что ночь он прожил. Он жив - сообщила Садыкова.

Женщина уверена, что в ее мужа стрелял профессиональный убийца. Впрочем в интересах следствия не может сообщать никаких подробностей.

"Мы заезжали во двор. Он стрелял по движущейся цели. Он сделал только один выстрел и попал в цель. Это был профессиональный наемный убийца, которого наняли, чтобы убить Айдоса", - указала она.

Наталья заявила, что смерть ее мужа была выгодна президенту Казахстана.

"Вчера утром мы выпустили видео, сценарий к которому написал Айдос, в котором говорилось о том, что Токаев стал марионеткой Путина и об агентах российского влияния. И выгодоприобретатель основной - это президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев", - заявила Садыкова.

Дополнение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на покушение на казахстанского оппозиционера и журналиста Айдоса Садыкова, в которого стрелял неизвестный 18 июня в Киеве. Он заявил, что поручил направить официальные запросы Украине относительно покушения и подчеркнул, что в случае необходимости Казахстан готов присоединиться к расследованию.

Что известно

О стрельбе в Киеве ранее проинформировала полиция Киева.

Правоохранители получили сообщение о выстрелах на улице В. Ярмолы в Шевченковском районе. Они предварительно выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранений не получила.

Как сообщил источник УНН, речь шла о покушении на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова.