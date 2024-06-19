Дружина Садикова про напад на її чоловіка у Києві: це був професійний вбивця, вигодонабувач - Токаєв
Київ • УНН
Казахстанський опозиціонер і журналіст Айдос Садиков був підстрелений професійним кілером у Києві, а його дружина стверджує, що смерть чоловіка була вигідна президенту Казахстану.
18 червня казахстанського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова, у якого стріляв невідомий у Києві, прооперували і перевели його в реанімацію, повідомила його дружина Наталя Садикова. Вона вважає, що замах на її чоловіка вигідний президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву. Про це повідомляє казахська служба Радіо Свобода, передає УНН.
Я сходила до нього. Стан дуже важкий. Куля влучила у скроню, зачеплено мозок. Лікарі дають дуже погані прогнози. Вони налаштовували мене, що може не пережити цю ніч… Я сьогодні дзвонила в реанімацію, сказали, що ніч він прожив. Він живий
Жінка впевнена, що в її чоловіка стріляв професійний убивця. Втім в інтересах слідства не може повідомляти жодних подробиць.
"Ми заїжджали у двір. Він стріляв по рухомій цілі. Він зробив лише один постріл і влучив у ціль. Це був професійний найманий вбивця, якого найняли, щоб убити Айдоса", - вказала вона.
Наталя заявила, що смерть її чоловіка була вигідна президенту Казахстану.
"Учора вранці ми випустили відео, сценарій до якого написав Айдос, у якому йшлося про те, що Токаєв став маріонеткою путіна і про агентів російського впливу. І вигодонабувач основний - це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв", - заявила Садикова.
Доповнення
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відреагував на замах на казахстанського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова, у якого стріляв невідомий 18 червня у Києві. Він заявив, що доручив надіслати офіційні запити Україні щодо замаху і наголосив, що в разі необхідності Казахстан готовий долучитися до розслідування.
Що відомо
Про стрілянину в Києві раніше поінформувала поліція Києва.
Правоохоронці отримали повідомлення про постріли на вулиці В. Ярмоли у Шевченківському районі. Вони попередньо з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.
Як повідомило джерело УНН, мова йшла про замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова.