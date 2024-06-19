Дружина Садикова про напад на її чоловіка у Києві: це був професійний вбивця, вигодонабувач - Токаєв

18 червня казахстанського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова, у якого стріляв невідомий у Києві, прооперували і перевели його в реанімацію, повідомила його дружина Наталя Садикова. Вона вважає, що замах на її чоловіка вигідний президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву. Про це повідомляє казахська служба Радіо Свобода, передає УНН.

Я сходила до нього. Стан дуже важкий. Куля влучила у скроню, зачеплено мозок. Лікарі дають дуже погані прогнози. Вони налаштовували мене, що може не пережити цю ніч… Я сьогодні дзвонила в реанімацію, сказали, що ніч він прожив. Він живий