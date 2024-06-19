Дружина Садикова про напад на її чоловіка у Києві: це був професійний вбивця, вигодонабувач - Токаєв

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4252 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 64604 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152505 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148031 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123468 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133149 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85136 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93183 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98794 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89698 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
55%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21585 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 44820 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18018 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 23908 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12383 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148032 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222125 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 371966 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 307894 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416098 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1432 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12449 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31267 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28119 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123468 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Дружина Садикова про напад на її чоловіка у Києві: це був професійний вбивця, вигодонабувач - Токаєв

Київ • УНН

 • 13629 перегляди

Казахстанський опозиціонер і журналіст Айдос Садиков був підстрелений професійним кілером у Києві, а його дружина стверджує, що смерть чоловіка була вигідна президенту Казахстану.

Дружина Садикова про напад на її чоловіка у Києві: це був професійний вбивця, вигодонабувач - Токаєв

18 червня казахстанського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова, у якого стріляв невідомий у Києві, прооперували і перевели його в реанімацію, повідомила його дружина Наталя Садикова. Вона вважає, що  замах на її чоловіка вигідний президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву.  Про це повідомляє казахська служба Радіо Свобода, передає УНН

Я сходила до нього. Стан дуже важкий. Куля влучила у скроню, зачеплено мозок. Лікарі дають дуже погані прогнози. Вони налаштовували мене, що може не пережити цю ніч… Я сьогодні дзвонила в реанімацію, сказали, що ніч він прожив. Він живий

- повідомила Садикова.

Жінка  впевнена, що в її чоловіка стріляв професійний убивця. Втім в  інтересах слідства не може повідомляти жодних подробиць. 

"Ми заїжджали у двір. Він стріляв по рухомій цілі. Він зробив лише один постріл і влучив у ціль. Це був професійний найманий вбивця, якого найняли, щоб убити Айдоса", - вказала вона. 

Наталя заявила, що смерть її чоловіка була вигідна президенту Казахстану.  

"Учора вранці ми випустили відео, сценарій до якого написав Айдос, у якому йшлося про те, що Токаєв став маріонеткою путіна і про агентів російського впливу. І вигодонабувач основний - це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв", - заявила Садикова.

Доповнення

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відреагував на замах на казахстанського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова, у якого стріляв невідомий 18 червня у Києві. Він заявив, що доручив надіслати офіційні запити Україні щодо замаху і наголосив, що в разі необхідності Казахстан готовий долучитися до розслідування.

Що відомо 

Про стрілянину в Києві раніше поінформувала поліція Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення про постріли на вулиці В. Ярмоли у Шевченківському районі. Вони попередньо з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

Як повідомило джерело УНН, мова йшла про замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
Україна
Казахстан
Київ
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76