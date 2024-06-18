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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Замах на казахського опозиціонера у Києві: чоловік у важкому стані, нападника ще шукають

Київ • УНН

 • 38331 перегляди

У Києві невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував громадянин Казахстану та його дружина, здійснив постріл у чоловіка, після чого втік. Чоловік наразі перебуває у лікарні у важкому стані. Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи нападника.

Замах на казахського опозиціонера у Києві: чоловік у важкому стані, нападника ще шукають

Правоохоронці розпочали розслідування замаху на умисне вбивство громадянина Казахстану, який стався у Шевченківському районі столиці. Чоловік наразі перебуває у лікарні у важкому стані. Особа нападника ще встановлюється. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає УНН.

За даними джерел УНН йдеться про замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Раніше його дружина  - Наталія Садикова – повідомляла, що на її чоловіка був скоєний замах.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство журналіста, громадянина Казахстану (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)

- йдеться у повідомленні ОГП.

За попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував потерпілий та його дружина, здійснив постріл у чоловіка, після чого втік.

Замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя. Потерпілий разом з дружиною, теж журналісткою, живуть в Україні з 2014 року та мають статус біженців. За даними правоохоронців, чоловік наразі перебуває у лікарні у важкому стані.

Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи нападника.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві.

У Києві сталась стрілянина, є постраждалий: що відомо18.06.24, 13:23 • 38775 переглядiв

Тетяна Краєвська

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