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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Стрілянина у Києві: скоємо замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова – дружина

Київ • УНН

 • 13837 перегляди

За словами дружини казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова, на нього було скоєно замах біля його будинку в Києві 18 червня.

Стрілянина у Києві: скоємо замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова – дружина

У вівторок, 18 червня, у Києві був скоєний замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Про це повідомила його дружина Наталія Садикова у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні в Києві, біля власного будинку було скоєно замах на Айдоса Садикова", - написала дружина опозиціонера.

Раніше у поліції заявили, що у Шевченківському районі невідомий вистрілив у чоловіка, який сидів у припаркованій автівці зі своєю дружиною.

Довідково

Садиков із 2014 року проживає у Києві. Він критикує чинну владу Казахстану, зокрема й президента країни Касим-Жомарта Токаєва. Зокрема, він активно підтримував протести в Казахстані в січні 2022 року.

У жовтні 2023 року у Казахстані Садикова було оголошено в розшук за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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