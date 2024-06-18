Стрілянина у Києві: скоємо замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова – дружина
Київ • УНН
За словами дружини казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова, на нього було скоєно замах біля його будинку в Києві 18 червня.
У вівторок, 18 червня, у Києві був скоєний замах на казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Про це повідомила його дружина Наталія Садикова у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні в Києві, біля власного будинку було скоєно замах на Айдоса Садикова", - написала дружина опозиціонера.
Раніше у поліції заявили, що у Шевченківському районі невідомий вистрілив у чоловіка, який сидів у припаркованій автівці зі своєю дружиною.
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Садиков із 2014 року проживає у Києві. Він критикує чинну владу Казахстану, зокрема й президента країни Касим-Жомарта Токаєва. Зокрема, він активно підтримував протести в Казахстані в січні 2022 року.
У жовтні 2023 року у Казахстані Садикова було оголошено в розшук за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".