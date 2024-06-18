Во вторник, 18 июня, в Киеве было совершено покушение на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова. Об этом сообщила его жена Наталья Садыкова в Facebook, передает УНН.

"Сегодня в Киеве, возле собственного дома было совершено покушение на Айдоса Садыкова", - написала жена оппозиционера.

Ранее в полиции заявили, что в Шевченковском районе неизвестный выстрелил в мужчину, который сидел в припаркованной машине со своей женой.

Справочно

Садыков с 2014 года проживает в Киеве. Он критикует действующую власть Казахстана, в том числе и президента страны Касым-Жомарта Токаева. В частности, он активно поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года.

В октябре 2023 года в Казахстане Садыков был объявлен в розыск за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной вражды".