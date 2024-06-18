Правоохранители начали расследование покушения на умышленное убийство гражданина Казахстана, которое произошло в Шевченковском районе столицы. Мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Личность нападавшего еще устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, передает УНН.

По данным источников УНН речь идет о покушении на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова. Ранее его жена - Наталья Садыкова - сообщала, что на ее мужа было совершено покушение.



Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство журналиста, гражданина Казахстана (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины) - говорится в сообщении ОГП.

По предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находился потерпевший и его жена, произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся.

Покушение произошло в Шевченковском районе столицы недалеко от дома, где живут супруги. Пострадавший вместе с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. По данным правоохранителей, мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Правоохранители принимают меры по установлению личности нападавшего.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

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