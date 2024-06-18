В Киеве произошла стрельба, есть пострадавший: что известно

В Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в припаркованного на улице авто после чего скрылся. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице В. Ярмолы слышны выстрелы. На адрес выехали правоохранители.

Предварительно они выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина, по данным Нацполиции, ранений не получила.

На месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего.