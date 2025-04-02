Жан-Клод Ван Дамм фигурирует в расследовании торговли людьми, некоторые из которых несовершеннолетние: детали скандала

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 14122 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 103135 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 166313 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104929 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341752 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172953 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144464 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 196021 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124709 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108118 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 46073 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 158112 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36577 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83559 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22184 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 14122 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83585 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 103136 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 166313 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 158138 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19809 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22203 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36594 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 46092 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135497 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Жан-Клод Ван Дамм фигурирует в расследовании торговли людьми, некоторые из которых несовершеннолетние: детали скандала

Киев • УНН

 • 17364 просмотра

Жан-Клод Ван Дамм оказался под следствием из-за обвинений в торговле людьми, включая несовершеннолетних. Актера подозревают в пользовании сексуальными услугами румынских женщин во Франции.

Жан-Клод Ван Дамм фигурирует в расследовании торговли людьми, некоторые из которых несовершеннолетние: детали скандала

Жан-Клод Ван Дамм оказался в центре крупного скандала после того, как против него была подана уголовная жалоба в DIICOT Яссы в рамках расследования возможной сети торговли людьми и торговли детьми.

Передает УНН со ссылкой на Radio România Iași.

Детали

Управление по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Румынии (Diicot) ведет расследование сети торговли людьми, среди которых есть несовершеннолетние. Дело было открыто в Diicot после того, как женщина, которой сейчас 26 лет, заявила, что была несовершеннолетней жертвой этой сети и выдвинула соответствующие обвинения. 

В рамках этого дела фигурирует Жан-Клод Ван Дамм, бельгийский актер, который стал широко известным благодаря ролям в фильмах "Кровавый спорт", "Кикбоксер" и "Двойной удар".

Актера обвиняют в том, что он пользовался сексуальными услугами румынских женщин, которые были представлены ему как фотомодели.

Согласно показаниям женщины, подавшей жалобу, события произошли бы в Каннах, Франция. Она утверждает, что "девушки были отданы актеру" и что присутствующие знают, что молодые люди находятся в операционной ситуации.

Факты, о которых говорят, были более десяти лет назад, и обвинение против Ван Дамма имеет целью прибегнуть к службам человека, который, как известно, был использован

- объяснил адвокат.

В сформированной уголовной жалобе актеру присваивают следующие правонарушения:

  • использование услуг эксплуатируемого лица (ст. 216 Уголовный кодекс, подтвержденный ст. 182 Письмо A, B, C Уголовный кодекс);
    • создание организованной преступной группы (ст. 367 Уголовный кодекс);
      • торговля людьми (ст. 210 Уголовный кодекс).

        Комментарий

        Адриан Кукулис, адвокат одной из жертв: 

        На данный момент жалобу подала одна из жертв. .. В контексте, в котором факты случались в Каннах, то есть вне избирательного округа или территориальной компетенции органов уголовного расследования, основанного на принципе реальности преступника, генеральный прокурор может возбудить уголовное дело. Это означает, что вполне возможно, что в следующем периоде мы увидим Жана-Клод Ван Дамма в Генеральной прокуратуре..

        Напомним

        В июле 2024 года было зафиксировано, что 119 граждан Украины получили статус пострадавших от торговли людьми. Среди них 44 женщины, 65 мужчин и 10 детей, пострадавших от различных видов эксплуатации.

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        Новости Мира
        Франция
        Bitcoin
        $82,324.40
        Золото
        $3,127.40
        Tesla
        $269.16
        Brent
        $69.86
        S&P 500
        $5,438.02
        Газ TTF
        $39.20
        Ethereum
        $1,798.95