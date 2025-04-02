Жан-Клод Ван Дамм фигурирует в расследовании торговли людьми, некоторые из которых несовершеннолетние: детали скандала

Жан-Клод Ван Дамм оказался в центре крупного скандала после того, как против него была подана уголовная жалоба в DIICOT Яссы в рамках расследования возможной сети торговли людьми и торговли детьми.

Передает УНН со ссылкой на Radio România Iași.

Управление по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Румынии (Diicot) ведет расследование сети торговли людьми, среди которых есть несовершеннолетние. Дело было открыто в Diicot после того, как женщина, которой сейчас 26 лет, заявила, что была несовершеннолетней жертвой этой сети и выдвинула соответствующие обвинения.

В рамках этого дела фигурирует Жан-Клод Ван Дамм, бельгийский актер, который стал широко известным благодаря ролям в фильмах "Кровавый спорт", "Кикбоксер" и "Двойной удар".

Актера обвиняют в том, что он пользовался сексуальными услугами румынских женщин, которые были представлены ему как фотомодели.

Согласно показаниям женщины, подавшей жалобу, события произошли бы в Каннах, Франция. Она утверждает, что "девушки были отданы актеру" и что присутствующие знают, что молодые люди находятся в операционной ситуации.

Факты, о которых говорят, были более десяти лет назад, и обвинение против Ван Дамма имеет целью прибегнуть к службам человека, который, как известно, был использован

В сформированной уголовной жалобе актеру присваивают следующие правонарушения:

Комментарий

Адриан Кукулис, адвокат одной из жертв:

На данный момент жалобу подала одна из жертв. .. В контексте, в котором факты случались в Каннах, то есть вне избирательного округа или территориальной компетенции органов уголовного расследования, основанного на принципе реальности преступника, генеральный прокурор может возбудить уголовное дело. Это означает, что вполне возможно, что в следующем периоде мы увидим Жана-Клод Ван Дамма в Генеральной прокуратуре..