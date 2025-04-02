Жан-Клод Ван Дамм фигурирует в расследовании торговли людьми, некоторые из которых несовершеннолетние: детали скандала
Киев • УНН
Жан-Клод Ван Дамм оказался под следствием из-за обвинений в торговле людьми, включая несовершеннолетних. Актера подозревают в пользовании сексуальными услугами румынских женщин во Франции.
Жан-Клод Ван Дамм оказался в центре крупного скандала после того, как против него была подана уголовная жалоба в DIICOT Яссы в рамках расследования возможной сети торговли людьми и торговли детьми.
Передает УНН со ссылкой на Radio România Iași.
Детали
Управление по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Румынии (Diicot) ведет расследование сети торговли людьми, среди которых есть несовершеннолетние. Дело было открыто в Diicot после того, как женщина, которой сейчас 26 лет, заявила, что была несовершеннолетней жертвой этой сети и выдвинула соответствующие обвинения.
В рамках этого дела фигурирует Жан-Клод Ван Дамм, бельгийский актер, который стал широко известным благодаря ролям в фильмах "Кровавый спорт", "Кикбоксер" и "Двойной удар".
Актера обвиняют в том, что он пользовался сексуальными услугами румынских женщин, которые были представлены ему как фотомодели.
Согласно показаниям женщины, подавшей жалобу, события произошли бы в Каннах, Франция. Она утверждает, что "девушки были отданы актеру" и что присутствующие знают, что молодые люди находятся в операционной ситуации.
Факты, о которых говорят, были более десяти лет назад, и обвинение против Ван Дамма имеет целью прибегнуть к службам человека, который, как известно, был использован
В сформированной уголовной жалобе актеру присваивают следующие правонарушения:
- использование услуг эксплуатируемого лица (ст. 216 Уголовный кодекс, подтвержденный ст. 182 Письмо A, B, C Уголовный кодекс);
- создание организованной преступной группы (ст. 367 Уголовный кодекс);
- торговля людьми (ст. 210 Уголовный кодекс).
Комментарий
Адриан Кукулис, адвокат одной из жертв:
На данный момент жалобу подала одна из жертв. .. В контексте, в котором факты случались в Каннах, то есть вне избирательного округа или территориальной компетенции органов уголовного расследования, основанного на принципе реальности преступника, генеральный прокурор может возбудить уголовное дело. Это означает, что вполне возможно, что в следующем периоде мы увидим Жана-Клод Ван Дамма в Генеральной прокуратуре..
Напомним
В июле 2024 года было зафиксировано, что 119 граждан Украины получили статус пострадавших от торговли людьми. Среди них 44 женщины, 65 мужчин и 10 детей, пострадавших от различных видов эксплуатации.