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Жан-Клод Ван Дамм фігурує у розслідуванні торгівлі людьми, деякі з яких неповнолітні: деталі скандалу

Київ • УНН

 • 17365 перегляди

Жан-Клод Ван Дамм опинився під слідством через звинувачення у торгівлі людьми, включно з неповнолітніми. Актора підозрюють у користуванні сексуальними послугами румунських жінок у Франції.

Жан-Клод Ван Дамм фігурує у розслідуванні торгівлі людьми, деякі з яких неповнолітні: деталі скандалу

Жан-Клод Ван Дамм опинився в центрі великого скандалу після того, як проти нього була подана кримінальна скарга в DIICOT Ясси в рамках розслідування можливої мережі торгівлі людьми і торгівлі дітьми.

Передає УНН із посиланням на Radio România Iași.

Деталі

Управління по боротьбі з тероризмом і організованою злочинністю Румунії (Diicot) веде розслідування мережі торгівлі людьми, серед яких є неповнолітні. Справу було відкрито в Diicot після того, як жінка, якій зараз 26 років, заявила що була неповнолітньою жертвою цієї мережі та висунула відповідні звинувачення. 

У рамках цієї справи фігурує Жан-Клод Ван Дамм, бельгійський актор, який став широко відомим завдяки ролям у фільмах "Кривавий спорт", "Кікбоксер" та "Подвійний удар".

Актора звинувачують у тому, що він користувався сексуальними послугами румунських жінок, які були представлені йому як фотомоделі.

Відповідно до свідчень жінки, яка подала скаргу, події відбулися б у Каннах, Франція. Вона стверджує, що "дівчата були віддані актору" і що присутні знають, що молоді люди перебувають у операційній ситуації.

Факти, про які говорять, були більше десяти років тому, і звинувачення проти Ван Дамма має на меті вдатися до служб людини, яка, як відомо, була використана

- пояснив адвокат.

У сформованій кримінальній скарзі актору присвоюють такі правопорушення:

  • використання послуг експлуатованої особи (ст. 216 Кримінальний кодекс, підтверджений ст. 182 Лист A, B, C Кримінальний кодекс);
    • створення організованої злочинної групи (ст. 367 Кримінальний кодекс);
      • торгівля людьми (ст. 210 Кримінальний кодекс).

        Коментар

        Адріан Кукуліс, адвокат однієї з жертв: 

        На даний момент скаргу подала одна з жертв. .. В контексті, в якому факти траплялися в Каннах, тобто поза виборчим округом або територіальною компетенцією органів кримінального розслідування, заснованого на принципі реальності злочинця, генеральний прокурор може порушити кримінальну справу. Це означає, що цілком можливо, що в наступному періоді ми побачимо Жана-Клод Ван Дамма у Генеральній прокуратурі..

        Нагадаємо

        У липні 2024 року було зафіксовано, що 119 громадян України отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. Серед них 44 жінки, 65 чоловіків і 10 дітей, постраждалих від різних видів експлуатації.

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

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