«Жаль, что мы не можем ударить по Кремлю», - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал союзников разрешить Украине дальнобойные удары по целям в России. Он также поразмышлял о теоретическом ударе по Кремлю. Заявление главы государства прозвучало во время его выступления в Италии, передает УНН.

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Зеленский отметил, что западные партнеры, среди которых и Италия, боятся, что Украина применит западное оружие для атаки по московскому Кремлю.

«Мне жаль, что мы не можем этого сделать», - сказал он.

Президент пояснил, что дальнобойные ракеты, которые сейчас имеют западные страны, имеют относительно небольшой радиус поражения - около 200 километров, а Кремль расположен в 600 километрах от границы.

Зеленский также отметил, что Украина использует свое и западное оружие исключительно для атак на военные объекты. При этом по гражданской инфраструктуре удары не наносятся.

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