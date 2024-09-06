«Жаль, что мы не можем ударить по Кремлю», - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский призвал союзников разрешить Украине наносить дальнобойные удары по целям в России. Он пояснил, что имеющееся оружие не позволяет атаковать Кремль, и подчеркнул, что Украина бьет только по военным объектам.
Президент Владимир Зеленский призвал союзников разрешить Украине дальнобойные удары по целям в России. Он также поразмышлял о теоретическом ударе по Кремлю. Заявление главы государства прозвучало во время его выступления в Италии, передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что западные партнеры, среди которых и Италия, боятся, что Украина применит западное оружие для атаки по московскому Кремлю.
«Мне жаль, что мы не можем этого сделать», - сказал он.
Президент пояснил, что дальнобойные ракеты, которые сейчас имеют западные страны, имеют относительно небольшой радиус поражения - около 200 километров, а Кремль расположен в 600 километрах от границы.
Зеленский также отметил, что Украина использует свое и западное оружие исключительно для атак на военные объекты. При этом по гражданской инфраструктуре удары не наносятся.
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